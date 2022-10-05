Türkiye Gazetesi

İsveç’in Ankara Büyükelçisi, devlet televizyonunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz içerikler sunan program nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

'KABUL EDİLEMEZ'

İsveç Büyükelçisi Herrström’e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik (devlet televizyonundaki) hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Son dakika... İsveç, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı Son dakika: NATO'da 3'lü muhtıra antlaşmasına imza atan İsveç, ilk kez somut bir adım attı. Teröristlerin iadesini henüz gerçekleştirmeyen İsveç, Türkiye'ye silah satışı ambargosunu kaldırdığını duyurdu.

Bakan Bozdağ tarih verip açıkladı: İsveç heyeti terör suçluların iadesini görüşmek için Türkiye'ye geliyor İsveç Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet terör örgütü PKK/PYD ve FETÖ terör suçlularının iadesini görüşmek için Türkiye'ye geliyor. Açıklamayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı. 'FETÖ ve PKK üyelerini Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz' diyen Bozdağ, gelecek olan heyetin 5-6 Ekim'de Türkiye'de olacaklarını söyledi.

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