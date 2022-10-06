Türkiye Gazetesi

Büyük Birlik Partisi’nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmalara FETÖ’nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmaya merhum Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer, oğlu Furkan, kardeşi Yusuf Yazıcıoğlu ile taraf avukatlar katıldı. Farklı davalar nedeniyle cezaevinde bulunan, aralarında FETÖ'nün darbe girişimi sırasında cumhurbaşkanına suikast timinde yer aldıkları gerekçesiyle mahkum edilen Davut Uçum ile Aydın Özsıcak'ın da olduğu 4 sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

HELİKOPTER FİRMASININ GENEL MÜDÜRÜ DİNLENDİ

Helikopterin bağlı bulunduğu firmanın dönemin genel müdürü olarak görev yapan M.K.S.'nin tanık olarak dinlenmesiyle duruşmaya başlandı. Kazanın meteorolojik nedenlerden dolayı çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade eden M.K.S., "Kazayla ilgili çok yorumlar yapıldı ama kendim de pilotum, oradaki görüntüleri dikkate aldığımda kazanın meteorolojik şartlardan kaynaklandığının yüksek olduğunu gördüm. Pilot, 9 bin saate yakın uçuşu olan deneyimli bir pilottu. Tabi o anda yaşadığı şartları bizim bilmemiz mümkün değil" dedi.

ARGUS CİHAZI SORUSU

Argus cihazının helikopterde takılı olup olmadığı ile ilgili bir soruya ise M.K.S., "Teknik ekip ve pilot sökmediği için takılı vaziyetteydi. Herhangi bir cihaz çıkarılacak olsaydı yazılı olarak kaydedilirdi, böyle bir kayıt olmadığı için helikopterdedir. Görüntüleri ben de izledim, bulutun düştüğünü ve ilerisinin karla kaplı olduğu ve görüş mesafesinin düştüğü görülüyor. Şartların daha da ağırlaştığı, helikopterin tırmanışta olduğu görülüyor. His yanılmasıyla dağa çarpmış olacağını düşünüyorum" diye cevap verdi.

'UÇUŞTA SORUMLULUK TAMAMEN PİLOTTADIR'

Bir başka soruya yanıt veren M.K.S., "Kar yağışı artıyor, 'tavan' yani buluta helikopterin mesafesi azalıyor ve ilerisindeki görüş azalıyor, buna göre helikopterin tırmanışta olduğu yorumunda bulunuyorum. Bu helikopter çok elastiki bir cihaz, pilot son anda bir şey fark edip yönünü değiştirmiş olabilir ya da çarpmadan da kaynaklanmış olabilir. Uçuşta sorumluluk tamamen pilottadır. Özellikle seçim döneminde liderler pilota bir şekilde teşvik veya biraz da zorlamak için 'orada bekliyorlar' gibi bir şeyler söylerler ben kendim de yaşadım. Uçağın içinde tek başınasınız 'götüremezsem zamanında gitmediğim takdirde sorun yaşar mı' gibi düşünceler yaşamış olabilir. Çünkü kendi içimizde de yargıladık, içimize de baktık, 3 ayrı kurumca ayrı ayrı denetlendik, şirketimizin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını gördük" ifadelerini kullandı.

DAVA 11 OCAK 2023'E ERTELENDİ

Tanıklar ve sanıkların talep ettikleri eksikliklerin giderilmesi için duruşma, 11 Ocak 2023 tarihine ertelendi.

TERÖR BÜROSU: BELGELER İMHA EDİLDİ

Geçen duruşmada sanıklardan Yusuf Yiğit ile tanık Ahmet Ergeç arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin tape kayıtlarına ait fiziki çıktısının ve ham halinin mahkemeye gönderilmesi için yazılan müzekkereye verilen cevap da dosyaya girdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yazılan cevapta şöyle denildi:

"Cihan Haber Ajansı çalışanı Lütfi Aykurt tarafından çekilen fotoğraf ve videolar ile Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 4 Kasım 2011 tarih, 2011/2184 sayılı karar ile tanık Ahmet Ergeç'in kullanımındaki numaralı hatta ilişkin 10 Kasım 2011 tarihinden itibaren geçerli 3 aylık süre ile verilen iletişin tespiti tedbiri kararına istinaden 10 Kasım 2011-10 Şubat 2022 tarihleri arasında uygulanan ve elde edilen bilgi ve belgelerin imhasına ilişkin olarak düzenlenen imha tutanağı yazımız ekinde gönderilmiştir."

'YENİDEN ARAŞTIRILMASINI TALEP EDİYORUZ'

Furkan Yazıcıoğlu'nun avukatı Veysel Aşkın, dosyaya giren cevabi yazının belge ve bilgilerin imha edildiğine dair olduğunu belirterek, "Telefon görüşmeleri hem bu dosya hem soruşturma dosyası için temel delillerden biri olması gereken fotoğrafların ve videoların olmadığına dair cevap verilmiştir. Bu hususun yeniden araştırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla dava açılan 19 sanığın yargılanmasına devam edildi. Yazıcıoğlu'nun avukatı devam eden süreci değerlendirdi.

DAVA SÜRECİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame 25 Aralık 2020'de kabul edilerek, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Bu dosya ile Göksun Asliye Ceza Mahkemesindeki helikopterden GPS cihazının sökülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı dava, sanık ve eylem yönünden bütünlük oluştuğu gerekçesiyle 6 Ocak'ta birleştirilmiş, sanıklardan 7'si her iki dosyada da yer aldığı için 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada sanık sayısı 20'ye çıkmıştı.

Sanıklardan Muharrem Tunç'un vefatı nedeniyle yargılanan sanık sayısı 19 olmuştu.

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