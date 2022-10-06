Türkiye Gazetesi

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyizoğlu’nun büyükelçi olarak atanmasının ardından Feyzioğlu hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Feyzioğlu’nun ailesi de merak edilmeye başlandı. Dışişleri Bakanlığı, eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na büyükelçilik görevi verdi. Peki, Metin Feyizoğlu nereye atandı? Metin Feyzioğlu kimdir, dedesi kim?

METİN FEYZİOĞLU NEREYE ATANDI?

Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atandı.

METİN FEYZİOĞLU KİMDİR?

Feyzioğlu 7 Temmuz 1969 tarihinde doğdu. TED Ankara Koleji'ni 1986 tarihinde bitirdi. Ardından girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu.1991 yılında Ankara Barosu'na kayıt oldu. 1992 yılında tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının ardından 1995 yılında doktor unvanı aldı.

1996 yılında mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atandı. Columbia Üniversitesi'nde hukuk İngilizcesi sertifikasını aldı. 2002 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı oldu ve bu görevi bir yıl sürdürdü.1991 yılından beri kayıtlı olduğu Ankara Barosu'nun 10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurulunda kullanılan oyların %58'ini alarak başkanlığa seçildi.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan genel kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak 26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı seçildi. 2021 yılına kadar TBB Başkanlığı görevini yürüttü.

METİN FEYZİOĞLU DEDESİ TURHAN FEYZİOĞLU KİMDİR?

Turhan Feyzioğlu, 1922 yılında Kayseri'de doğdu. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tahsil gördü. İngiltere'de anayasa hukuku alanında doktora yaptı. 1955'de de Türkiye'nin en genç profesörü unvanını aldı. Daha sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde dekan olarak çalışmaya başladı.

Turhan Feyzioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılarak 1957 yılında Sivas'tan milletvekili seçildi. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne tayin edildi. 1961 Türkiye genel seçimlerinde de Kayseri milletvekili olarak meclise girdi. Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ile Başbakan Yardımcılığı da yaptı.

CHP'den istifa ederek Güven Partisi'ni (GP) kurdu. GP'nin devamı niteliğinde olan Cumhuriyetçi Güven Partisi'nin de genel başkanlığını yürüttü. 12 Eylül 1980 askeri darbesine kadar da bu makamda kaldı. 1981 yılında da aktif siyasetten çekildi.

Feyzioğlu, 24 Mart 1988 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da hayatını kaybetti.

Büyükelçi atamaları 6 Ekim! Ataması yapılan büyükelçiler listesi! Kim nereye atandı? Büyükelçi atamaları 6 Ekim günü araştırılan konuların başında geliyor. Diplomatik kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Türkiye’nin yeni büyükelçileri belli oldu. Ataması yapılan büyükelçiler arasında Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da bulunuyor. İşte; ataması yapılan büyükelçiler listesi…