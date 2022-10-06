Türkiye Gazetesi

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Toplantının yapılacağı Prag Kalesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuaye alanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de ayak üstü konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron zirve öncesi ayaküstü sohbet etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'Seni de bu tarafa alalım. Asya Avrupa'dan büyük' dediği görüntüler sosyal medyada günün en çok izlenen videosu oldu.

Masadaki merak edilen kitabın sırrı çözüldü... Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan ve Aliyev'i bir araya getirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

Masadaki merak edilen kitabın sırrı çözüldü... Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan ve Aliyev'i bir araya getirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.