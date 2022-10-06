Türkiye Gazetesi

Ataşehir’de faaliyet gösteren özel bir hastanede 31 Ocak 2022 tarihinde sağlık çalışanları, yoğun bakımda yatan yaşlı kadını ‘böbreğini alacağız’ diyerek korkutup yüzüne doğru para atarak alay etmişler, bu anları ise kayıt altına almışlardı. Görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra büyük tepki topladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, söz konusu görüntülerin çekildiği özel hastanenin faaliyetleri ise durduruldu. Soruşturma çerçevesinde biri Samsun’da diğeri ise Bursa’da olmak üzere toplamda 9 hemşire ve hasta bakıcı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

3 KİŞİYE ADLİ KONTROL, 2 KİŞİ SERBEST

Şüphelilerin ifadesi Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından alındı. Yaklaşık 2 saat süren ifade işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, “eziyet etme”, “beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı eziyet” suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 3 şüpheli adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilirken, şüphelilerden 2'si ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Öte yandan, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin arasında Samsun’dan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak ifadesi alınan ve görüntülerde yaşlı kadının yüzüne para attığı görülen şüpheli Ali E.’nin de yer aldığı öğrenildi.

Son dakika... Bakan Koca duyurdu: Hastaya eziyet görüntüleri ile gündeme gelen hastanenin faaliyetleri durduruldu Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez."

Bayındır Hastanesi'nden sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken yoğun bakım görüntüleri hakkında açıklama Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra infiale yol açan sağlık çalışanı skandalına ilişkin Bayındır Hastanesi'nden açıklama geldi. Görüntülere konu olan şahsın, işten çıkarıldığı duyuruldu.