Türkiye Gazetesi

İlk kez toplanan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi ile 27 AB üyesi ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu üye olmayan 43 ülkenin lideri bugün Çekya’nın başkenti Prag’da bir araya geliyor.

MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada zirveye öncülük eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Macron ile görüşmesinin adından Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ve Çekya Başbakanı Fiala ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile de bir süre ayaküstü sohbet etti.

Öte yandan görüşmeler, basına kapalı olarak gerçekleşti. Erdoğan'ın Prag'da diplomatik temasları sürüyor...