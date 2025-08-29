"Bardak üreteceğim" diyerek dükkan tutmuş! 20 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesindeki bir deponun kaçak makaron üretim tesisine dönüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda kaçak üretilen 20 milyon 400 bin makaron ele geçirdi. Bunun üzerine depo sahibi A.A. (52) ile burayı kiralayan B.A. (45) gözaltına alındı.

"BARDAK ÜRETECEĞİM" DİYEREK DEPO TUTMUŞ

A.A. ifadesinde, B.A'nın karton bardak üreteceğini belirterek depoyu kiraladığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Günlük yaklaşık 10 milyon makaron üretim kapasitesine sahip olduğu belirlenen tesisteki makinelere de el konuldu.