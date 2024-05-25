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Horoz Koruma Derneğine şok bakın! Horoz dövüştürürken yakalandılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Horoz Dövüşü, Hayvanları Koruma Kanunu, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da horoz dövüştürerek bahis oynatılan “Horoz Koruma Derneği”ne baskın yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken 46 şahsa ise 295 bin 470 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bağlar ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. “Horoz Koruma Derneği” adı altında Hint Horozlarının dövüştürüldüğünü anlayan polis ekipleri, dövüşlere bahis oynandığını ve para alışverişi yapıldığını delillendirip, dışarıda bekleyen ekiplere haber verdi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Operasyon için harekete geçen ekipler, baskın yaptığı adreste 16 Hint Horozunu koruma altına almak için Hayvan Bakım Merkezine götürdü. Yakalanan 46 kişiye 295 bin 470 TL idari para cezası uygulandı. Polis, 41 bin TL paraya ve sözde kupaya el koydu.

Horoz Koruma Derneğine şok bakın! Horoz dövüştürürken yakalandılar - 1. Resim

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekipler, 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa istinaden başlatılan soruşturma çerçevesinde A.G, M.İ, A.B, A.A, H.Y, C.Y, ve S.A. isimli 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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