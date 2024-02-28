Türkiye'nin Afrika Boynuzundaki etkinliği artıyor! Cibuti’nin askerini ve polisini eğiteceğiz

Somali’den sonra Kızıldeniz geçiş noktası olarak Aden Körfezi’nde stratejik bir konuma sahip olan Cibuti ile de anlaşma imzalayan Ankara’nın Doğu Afrika kapısı genişliyor. Bölgenin güvenliğinde Türkiye daha fazla söz sahibi olacak.

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ-

Uluslararası sistem içerisinde daha etkin rol oynayan ve küresel sahnede ağırlığı giderek artan bir aktör hâline gelen Afrika ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda Türkiye arka arkaya önemli adımlar atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, başbakanlığından itibaren gündeminin ilk sırasında tuttuğu Afrika ülkeleri ile ilişkiler konusunda, bugüne kadar birçok önemli gelişme yaşandı.

44 Afrika ülkesinde büyükelçilik açan Türkiye’nin son üç haftadır attığı yeni adımlar dikkat çekici olarak görülüyor. Somali ile imzalanan “Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması” ile Mogadişu’da kapsamlı bir askerî üssü bulunan Türkiye’nin, Somali kara sularını 10 yıl boyunca koruması öngörülmüştü. Hemen ardından Cibuti ile imzalanan askerî anlaşmanın da Türkiye’nin Afrika Boynuzu olarak adlandırılan bölgede etkinliğini artıracak bir hamle olarak değerlendiriliyor.

7-8 AYDIR GÖRÜŞÜLÜYORDU

Güvenlik kaynakları, Somali ile yapılan anlaşmanın perde arkasını, “Türkiye ile Somali arasında uzun zamandır, askerî anlaşmalar da dâhil olmak üzere yürüyen ilişkiler vardı. Son yapılan anlaşma çok önemli. 7-8 aydır bu anlaşmanın alt yapısı üzerinde çalışma yapılıyordu. İki ülke istihbarat ve güvenlik bürokrasisi arasında görüşmeler yapılıyordu.

Askerlerin eğitimi konusunda Türkiye zaten destek veriyordu. Ancak son günlerde Somali’ye ABD ve Birleşik Arap Emîrliklerinin (BAE) yerleşmesi riski ortaya çıktı. Bunun üzerine anlaşma süreci hızlandırıldı. Bu anlaşma ile Somali, Türkiye’nin Afrika’ya açıldığı çok önemli bir kapı hâline geldi” şeklinde anlattı.

ADEN KÖRFEZİ'NDE STRATEJİK KONUM

Son dönemde özellikle Yemen’de yaşanan olaylar ve saldırılar, Kızıldeniz’in güvenliğini ve özellikle de deniz ticaretinin güvenliğini tehdit eder hâle gelince Cibuti ile de yeni iş birlikleri gündeme geldi. Yapılan askerî anlaşma ile Kızıldeniz geçiş noktası olarak Aden Körfezi’nde stratejik bir konuma sahip olan Cibuti’nin polis ve askerî gücünün Türkiye tarafından eğitilmesi öngörülüyor.

Bu eğitimlerin, polis akademisi, harp akademisi ve önümüzdeki yıl faaliyete geçecek istihbarat akademisinde verileceği belirtildi. Güvenlik kaynakları, hem Cibuti hem de Somali ile yapılan anlaşmaların, Somali ve Doğu Afrika’nın güvenliği ve terörle mücadele için önemli adımlar olduğunu kaydetti. Türkiye’nin Afrika’ya açılan kapısının Cibuti Anlaşması ile daha sağlam hâle geldiği belirtildi ve “Afrika Boynuzu dediğimiz bölgede Türkiye’nin etkisi artıyor” değerlendirmesi yapıldı.

AB LİDERLİĞİ YUNAN'A VERDİ

Yunanistan, Yemen’deki Husi militanlarının saldırılarından korumak amacıyla Kızıldeniz’de Avrupa Birliği’nin (AB) yürüttüğü deniz güvenliği operasyonuna katılmayı ve bu operasyona liderlik etmeyi resmen kabul etti. Yunan yetkililere göre Almanya, İtalya ve Fransa da Hydra’ya katılarak görev için savaş gemler sağlayacak, İtalya se taktik komutayı üstlenecek. AB, geçtiğimiz günlerde Husilere karşı ‘Aspides’ operasyonunu onaylamıştı.