Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde esnaf ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde esnaf ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde esnaf ziyareti
Cumhurbaşkanı, Erdoğan, Atatürk Havalimanı, Millet Bahçesi, Esnaf, Ziyaret, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açılışını yaptığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde esnafı ziyaret etti. Erdoğan bir araya geldiği vatandaşlar ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışına katıldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde esnaf ziyareti - 1. Resim

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçesini gezerek incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemeleri esnasında esnaf ile sohbet ederek zanaatkarların eserlerini inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde esnaf ziyareti - 2. Resim

