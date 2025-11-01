Esenyurt'ta eski kiracıdan ev sahibine akılalmaz tuzak! Banyoda saklanıp saldırdı

Olay Esenyurt'ta yaşandı. Tayfun Atalay'ın sahibi olduğu dairede 3 yıl boyunca kiracı olan yabancı uyruklu şüpheli kimseye haber vermeden evi boşalttı.

Atalay, dairedeki su sızıntısını kontrol etmek için eve gittiğinde açık kapıdan içeri girdi. Banyoya saklanan eski kiracı, ev sahibinin içeri girmesiyle birlikte elindeki bıçakla saldırıya geçti. Saldırgan, Atalay’ı sırtından ve yüzünden bıçakladı.

BIÇAK DİRSEĞİNDE KIRILDI

Ekol TV'nin haberine göre, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Tayfun Atalay, yaşadığı korku dolu anları anlattı:

“Banyoya saklanmış. Arkamdan geldi, bıçakla saldırdı. Dirseğimde bıçak kırıldı. Eğer bıçak kırılmasaydı şu an muhtemelen hayatta olmazdım. Bana vurulan darbelerin hepsi öldürmeye yönelikti”

Atalay, evinde birçok eşyaya da zarar verildiğini belirterek, “Tuvalet, mutfak, balkon ve kombi kısmında mala zarar vardı. Bu yüzden çıkmasını istedim. Planlı bir saldırıydı” dedi.

Olayın ardından kaçan saldırgan kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının birçok suçtan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

EV SAHİPLERİNE UYARI: KİRACININ SABIKA KAYDINI KONTROL EDİN

Olayla ilgili değerlendirmede bulunan Avukat İbrahim Güllü, benzer durumların yaşanmaması için ev sahiplerine uyarıda bulundu: “Ev sahipleri kiralama öncesinde yalnızca kimlik bilgilerini değil, kiracının sabıka kaydı olup olmadığını da kontrol etmeli. Bu tür olaylar önceden alınacak tedbirlerle engellenebilir.”