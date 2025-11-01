Edirne'de 36 saatlik su kesintisi olacak!
Belediye tarafından yapılacak bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Edirne'de bazı mahallelerde 36 saat su kesintisi yapılacak.
Su kesintisi, Yıldırım Beyazıt, Yıldırım Hacı Sarraf, Yeniimaret, Kurtuluş, Cumhuriyet (Hilly Otel civarı), Şükrüpaşa (Gölet mevkisi), Nişancıpaşa, Barutluk, Sarıcapaşa, Medresealibey, Menzilahır ve Umurbey mahallelerinde yaşanacak.
Kesinti, yarın saat 12.00’de başlayak ve 3 Kasım Pazartesi 24.00’a kadar sürecek.
