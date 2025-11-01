Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Edirne'de 36 saatlik su kesintisi olacak! 

Edirne'de 36 saatlik su kesintisi olacak! 

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Edirne&#039;de 36 saatlik su kesintisi olacak! 
Edirne, Su Kesintisi, Bakım Çalışması, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Belediye tarafından yapılacak bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Edirne'de bazı mahallelerde 36 saat su kesintisi yapılacak.

Edirne'de bazı mahallelerde, su hatlarında yapılacak bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 36 saatlik su kesintisi uygulanacak.

Edirne'de 36 saatlik su kesintisi olacak!  - 1. Resim

Su kesintisi, Yıldırım Beyazıt, Yıldırım Hacı Sarraf, Yeniimaret, Kurtuluş, Cumhuriyet (Hilly Otel civarı), Şükrüpaşa (Gölet mevkisi), Nişancıpaşa, Barutluk, Sarıcapaşa, Medresealibey, Menzilahır ve Umurbey mahallelerinde yaşanacak.

Kesinti, yarın saat 12.00’de başlayak ve 3 Kasım Pazartesi 24.00’a kadar sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Derbide sakatlık şoku: Yıldız isim devam edemediEsenyurt'ta eski kiracıdan ev sahibine akılalmaz tuzak! Banyoda saklanıp saldırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pazar günü hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir için Meteoroloji'den 2 Kasım tahmin raporu - YaşamPazar günü hava durumu nasıl olacak?Çocuğuna “İstemiyorum seni defol” diye haykırdı! Sosyal medyada tepki çeken görüntüler… - YaşamÇocuğuna “İstemiyorum seni defol” diye haykırdı! Sosyal medyada tepki çeken görüntüler…Belediye yolu onarmayınca vatandaş kendi yöntemiyle halletti! - YaşamBelediyenin onarmadığı yolu vatandaş hallettiKayıp Selim Ece için ekipler tekrar seferber oldu! “Dirisini ya da ölüsünü istiyorum” - YaşamKayıp Selim Ece için ekipler tekrar seferber oldu! “Dirisini ya da ölüsünü istiyorum”Türkiye'de bu zilleri sadece 2 kişi üretiyor! Siparişlere yetişemiyor - YaşamTürkiye'de bu işi sadece 2 kişi yapıyorYağmurlar hasadı öne çekti! Tarlada 25, manavda 70 TL’ye satılıyor - YaşamYağmurlar hasadı öne çekti! Tarlada 25, manavda 70 TL’ye satılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...