Haberler > Ekonomi > Kırmızı ette 'Balıkesir kuzusu' oyunu! Kaşe basıp kilogram fiyatına 100 lira zam yapıyorlar

Kırmızı ette 'Balıkesir kuzusu' oyunu! Kaşe basıp kilogram fiyatına 100 lira zam yapıyorlar

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve hayvancılıkta enflasyonun en büyük sebeplerinden biri olan “aracı” oyunu kırmızı ette de kendini gösterdi. Üreticiden kilogramı 550 liradan alınan kuzu eti kasap ve marketlerde “Balıkesir kuzusu” kaşesiyle en az 1.100 liradan satışa çıkarılıyor.

CEMAL EMRE KURT - Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Derneği (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, kırmızı et sektöründeki oyunu deşifre etti. Çelik, Karaman, Konya, Niğde ve Ankara’dan getirilen kuzuların Balıkesir’deki mezbahalarda kesilerek kaşelendiğini, böylece “Balıkesir kuzusu” unvanı ve diğer maliyetlerin de eklenmesiyle market ve kasaplarda yüksek fiyatlarda satıldığını ileri sürdü. Çelik, Türkiye genelinde küçükbaş hayvan varlığının 60 milyon, Balıkesir’de ise 500 bin olduğunu belirterek “500 bin hayvandan yaklaşık 400 bin anaç çıkar. Bu 400 bin hayvandan elde edilecek kuzu eti de bu kadar olur. Bu sayı İstanbul’un bir günlük tüketimine neredeyse denk. O zaman her tarafta Balıkesir kuzusu satılıyorsa bizim geriye kalan 59 milyon 500 bin hayvanımızın kuzusu nereye gidiyor? Her kasap diyor ki Balıkesir kuzusu satıyorum. O hâlde diğer illerin kuzuları nerede? Karaman, Konya, Niğde, Ankara gibi tüm illerden kuzu yüklenip Balıkesir’e gidiyor, orada kesim yapılıp, kaşe vurulup oradaki kuzu tekrar bize dönüyorsa et fiyatları yükselir. Kırmızı etin kilogramı 1.000 liraya ulaşıyor. Hâliyle bu ete hem lojistik, işletme kârları (kasap, market gelirleri) hem de Balıkesir kuzusu markası nedeniyle en az 100 lira fark yansıtılıyor. Vatandaşa böyle satılıyor. Tarım Bakanlığı bunları denetliyor. Türkiye genelinde birçok ilde mezbaha var. Ancak mesleği kendi çıkarlarına alet eden bir grup aracı bu tarz oyunlarla insanların geçimiyle oynuyor” dedi.

ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI

Sadece market ve kasapların satın alma sorumlularının mezbahanın sertifikasına bakarak kuzunun üretim yerini anlayabileceğini dile getiren Çelik, “Vatandaşın satın alınan kuzu etinin üretim yerini anlama ihtimali düşük. Bu sırf onlara ürünü pahalı satmak için yapılıyor. Günün sonunda ise fatura hem Balıkesirli üreticiye hem de vatandaşa kesiliyor. Bir de elbette bu sertifikaya sahip olmadan da Balıkesir kuzusu diye satanlar yok mu, o da elbette var. Yani burada çok ciddi bir sorun var ve bu çözüme kavuşmalı” diye konuştu.

ETE SU SIKMA ARTIK BİTTİ

Çelik, daha önce kırmızı ete satış öncesi tazyikli su sıkılarak gramajlarının artırıldığını fakat bu durumun deşifre edilince sona erdiğini söyledi. Çelik, “Eskiden market, kasap reyonlarında et tepsisinin altında su biriktiğini hepimiz görürdük. Aldığımız etin poşeti eve gidene kadar ıslanırdı. Şimdi reyondaki ette su birikmesi göremezsiniz. Artık bunu yapmaya cesaret edemiyorlar” dedi.

2018’DE COĞRAFİ İŞARET ALMIŞTI

