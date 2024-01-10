AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 2 BİN 392 PERSONEL ALIMI || EKPSS engelli personel ataması ne zaman, tercihler başladı mı?

10 Ocak 2024 11:38 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 11:54

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli memur atamalarıyla ilgili açıklama yaptı. EKPSS ile atama bekleyen vatandaşların merakla beklediği açıklama geldi. Engelli personel alımı ne zaman başlayacak? Tercih işlemleri nasıl yapılacak, kaç atama yapılacak?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Engelli memur atamalarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bu yıl yapılması planlanan EKPSS ile engelli kamu personeli atamalarında tercih aşaması başladığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 393 engellinin kamu kurumlarına atanacağını açıkladı.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

10-19 Ocak’ta ÖSYM tarafından açıklanacak tercih kılavuzunun yayımlanması ile adaylar yerleştirme işlemi için tercihlerini ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapabilecek.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Bakanlık, atamaların EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleşeceğini belirtti. Tercih işlemleri https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek.

ENGELLİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI VE KADRO BRANŞ DAĞILIMI

ÖSYM’nin 10-19 Ocak’ta yayınlayacağı kılavuzla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel alımı şartları ve kadro dağılımı belli olacak.

SON 21 YILDA ENGELLİ PERSONEL SAYISI 12 KAT ARTTI

Bakanlık yaptığı açıklamada son 21 yılda kamuda engelli memur sayısının 12 kat arttığı, 68 bin 108 engellinin uygun kadrolara yerleştirildiği, geçen sene şubat ayında 2 bin 323 bin engelli personelin atamasının yapıldığını hatırlattı.