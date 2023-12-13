Gaddar dizisi ne zaman başlıyor? Gaddar ilk bölüm ne zaman, oyuncuları kim?

13 Aralık 2023 12:58 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 13:57

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gaddar dizisi yakında ekran macerasına başlıyor. Gaddar'ın çekimleri başladı. Dizi izleyicileri için heyecan uyandıran yeni dizi Gaddar’ın ilk fragmanı da yayınlandı. FOX TV’nin yeni dizilerinden biri olan Gaddar uzun yıllardır Tv projelerinde yer almayan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’u da televizyon ekranlarına döndürüyor. Tanıtımı yoğun ilgi gören Gaddar oyuncu kadrosu ve hikayesi ile de dikkat topluyor. Gaddar dizisi ilk tanıtımı sonrası Gaddar dizisi ne zaman başlıyor? Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman? Gaddar oyuncuları kim? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar…

GADDAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ay Yapım imzalı yeni dizi Gaddar’ın heyecanla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı.İlk fragmanı yayınlanan Gaddar yakında başlayacak. Gaddar dizisinin saat 20.00'de izleyiciyle buluşması bekleniyor. FOX Tv’de yayınlanacak dizinin ilk bölümünün hangi tarihte verileceği henüz bilinmiyor.

GADDAR OYUNCULARI KİM?

Gaddar dizisi oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak, Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi önemli isimler yer alıyor.

GADDAR KONUSU NE?

Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan’ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan’ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alan dizinin tanıtımına Erkin Koray’ın ‘Gaddar’ şarkısı eşlik ediyor.