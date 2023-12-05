Sandık Kokusu ilk bölümde neler olacak? Sandık Kokusu 1. Bölüm izle!

5 Aralık 2023 17:22 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 17:31

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği 'Sandık Kokusu' ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan dizi yakında başlıyor. Show TV iddialı çıkış yapan yeni dizisi Sandık Kokusu için 3 farklı fragman yayınladı. İzleyiciler arama motorlarında dizinin konusunu araştırıyor. Sandık Kokusu ilk bölüm yayınlandı mı? Peki Sandık Kokusu'nun ilk bölümde neler olacak? sorusu gündeme geldi.

SANDIK KOKUSU 1. BÖLÜM’DE NELER OLACAK

Yetenekli oyuncu kadrosu ile ekranlara gelecek Sandık Kokusunun ilk bölümüne dair edinilen bazı ipuçları şöyle…Sandık Kokusu'nun ilk bölümünde; Kuzey’in kaybolması Karsu’nun (Özge Özpirinçci) hayatını mahvederken, Karsu ve Filiz (Demet Akbağ) bir daha görüşmemek üzere ayrılırlar.Karsu üçüncü çocuğunu yeni doğurmuş, annesi Filiz ona yardıma gelmiştir. Filiz, kızı biraz rahat etsin diye Karsu’nun oğlu Kuzey’i İstanbul’a götürürken talihsiz bir olay olur ve Kuzey kaybolur. Kuzey’in kaybolması Karsu’nun hayatını mahvederken, Karsu ve Filiz bir daha görüşmemek üzere ayrılırlar.