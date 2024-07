İş arkadaşınız dolandırıcı mı?

Yapay zekâ, büyük bir hızla hayatımıza dâhil oluyor. Her şeyde olduğu gibi teknolojinin de bir 'iyi hâli' var, bir de 'kötülerin eline düşmüş' hâli... Ne yazık ki kötülerin eline düşmüş hâlini her gün burnumuzun dibinde buluyoruz. Bir gün “paranızı 5’e katlayın” diye geliyor dolandırıcı, ertesi gün “hediye kazandınız” diye. Bazısı yatırım tavsiyesiyle, diğeri iyilik yapmak ister gibi… Her gün, kitlesel bir dolandırıcılık türü ortaya çıkmaya başladı; buna alıştık da arkadaş arkadaşa bunu yapar mı diyeceğiniz bir olay anlatacağım şimdi size...

Yan yana çalıştığınız ofis arkadaşınızdiye sorarsa verir misiniz?

Büyük ihtimalle evet... Hepimiz, hiç düşünmeden tabii deriz.

İştedolandırılan kadın da böyle düşünmüş vediyen iş arkadaşınademiş. Sonra o arkadaş güya kimsenin duymaması gereken konuşmayı yapmak üzere dışarı çıkmış. İşte tam da olanlar o arada olmuş. Arkadaşının telefonunu alan kadın, daha dışarı çıkmadan başlamış konuşmasına... Konuşmasını bitirdikten sonra da telefonu vermiş, çalışmaya devam etmiş.

Ertesi gün her nasılsa telefon yine şarjda ve yine rica minnet telefonu istiyor malum iş arkadaşı(!)...

Başına gelenleri de işte o ikinci günün ardından, bankadan gelen telefonla anlamış. Arayan banka görevlisideyince kalakalıyor 2 iş arkadaşındanolan.

deyince tüm hesaplar donduruluyor ve inceleme başlıyor. Meğer olay şöyle olmuş:

Güyabir telefon görüşmesi yapmak üzere arkadaşının telefonunu alan kadın, hemen işleme başlamak için, dolandırıcı ortağını arıyor vefaslını sinyal olarak gönderip telefonu kapatıyor. Ardındangörüşmesini yaptığı telefonu arıyor.

Birkaç saniye sonra dolandırıcı ortaktan bir link geliyor ve telefonu elinde tutmakta olan kadın, bu linki tıklıyor. Böylece karşı taraf telefondaki bütün bilgilere erişmiş oluyor. Telefon elinde olduğu için hesapların her birinden ayrı ayrı çekilen 180, 200, 250 bin liralar için linki de onaylıyor. Yine kredi kartları uzaktan alışverişe açık olduğu için alışverişler de yapılıyor. Kadıngörüşmesini tamamladıktan sonra yerine dönerken dolandırıcı ortağı ile yaptığı telefon numarasını siliyor. Tabii kredi ve kredi kartı harcaması için gelen SMS ve mailleri de. Böylece hiçbir iz kalmıyor. Peki o telefon konuşmasını hangi numarayla yaptı?

Eee, adı üstünde dolandırıcı ortağı, onu da biliyor. Yerine dönerken de, başka bir numarayı arayarak onunla konuşuyor ve arama kaydında o numaranın görünmesini sağlıyor. Tabiiiş arkadaşı kimi aramış, kaç dakika konuşmuş diye bakmadığı içinnumarası tıkır tıkır işlemiş...

Bu kadar mı?

Yok, keşke bu kadar olsaymış!

Bakmış ki Ayten hanım hiçbir şeyden habersiz çalışmaya devam ediyor; ertesi gün aynı aşamalar tekrarlanmış. YaniVee, iki günde toplamda 1 milyon 300 bin liralık parası çekilmiş Ayten hanımın... Bankadanisteyen telefon gelmese kim bilir daha kaç gün fark etmeyecekti Ayten hanım? İki gün fark etmemiş ve bankalara ilk birkaç saat içinde yapılması gerekli olan bildirimler ve adli kurumlara yapılması gereken suç duyuruları gecikmiş ve para önce başka birkaç hesaba, ardından kripto para borsasına aktarılmış.

Kötü insanlar yüzünden iyi insanlar iyilik yapmaktan uzaklaşıyor maalesef...

Evet, konu yargıda ama en azından soruşturma ve yargılama aşamasında Ayten hanıma yüksek faizler işleyip borç ödenemez hâle gelmesin diye bir tedbir, bir faiz dondurma işlemi gerçekleştirilmesi gerekiyor mutlaka... Umarım adalet mağduru koruma görevini burada da hızla işletir...