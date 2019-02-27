Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bütün dünyadan yayımcılar, telif görüşmeleri için İstanbul’da bir araya geldi... Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları (İstanbul Fellowship) dün başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) ev sahipliğinde bu sene ilk defa tertiplenen programın açılışı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde yapıldı. Faaliyete bu yıl Türkiye dâhil 72 ülkeden 286 yayımcı katıldı. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent “Yayımcılık sektörü gerek erişim gücü, gerekse ekonomik büyüklük bakımından önemli bir konumdadır. Ülkemiz özelinde yayımcılık, aynı zamanda gayrisafi millî hasılaya yapabileceği katkı açısından da yüksek potansiyele sahiptir” dedi. TBYM Başkanı Mustafa Doğru da Türkiye’de bandrollü kitap sayısının 2018’de 418 milyona ulaştığını söyledi. Doğru, üç gün boyunca yaklaşık üç bin telif görüşmesinin yapılacağını sözlerine ekledi.