Timaş Yayınları ve Bizim Kitap tarafından yarın saat 13.30’da Yeşilpark Safir Düğün Salonu’nda düzenlenecek olan programda Prof. Dr. Şimşirgil, aktüel hadiseleri değerlendireceği bir söyleşi yapacak. Ayrıca Şimşirgil, Osmanlının altı asırlık hikâyesini anlattığı kitap serisi Kayı’nın son çıkan 11. eserini okuyucularına imzalayacak. “Kayı XI: Elveda” eseri okuyucuyu Osmanlı İmparatorluğu’nun son nefesini verdiği karmaşık yıllara götürüyor. Eserde, Vahideddin Han’ın ülkeyi kurtarabilme adına verdiği mücadele ve yurt dışına gitmek zorunda kalma sebebi analiz ediliyor.
Prof. Dr. Şimşirgil Tokat’ta okuyucuyla bir araya geliyor
15.11.2019 - 07:00 | Son Güncelleme: 15.11.2019 - 07:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yazarımız Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, yoğun talep üzerine Tokat’ta okuyucularıyla buluşacak.
Etiketler : ahmet şimşirgil,
662708 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/662708.aspx
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