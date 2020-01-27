Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Epsilon Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluşan “Sistem Hatası” adlı eserde, Snowden ilk defa kendi hayat hikâyesini, kitlesel gözetleme sisteminin kurulmasına nasıl yardımcı olduğunu ve gizli bilgileri ifşa etme safhasını anlatıyor. Hadiselere sübjektif bir şekilde, eski casusun gözünden bakıldığı eser, buna rağmen roman tadındaki sürükleyiciliğiyle dikkat çekiyor. Gökhan Arıkan’ın Türkçeye çevirdiği “Sistem Hatası”, Snowden’ın Beltway’deki çocukluk yıllarından CIA ve NSA’ye, ajanlıktan gerçeklerin kamuoyuna açıklanmasına ve sürgüne uzanan soluk kesici bir macera mahiyetinde. Kitap, dijital çağın en çarpıcı biyografilerinden biri olmaya namzet.