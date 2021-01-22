Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sanatçı Najjar’ın kolaj çalışmalarından medyana gelen eserleri, Kadıköy’deki “Kelimat Sanat Evi”nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Saleh Najjar, sergideki eserleri özel bir kolaj tekniğiyle yaptığını anlatarak “Bağdat, kadim tarihi boyunca sanatla ilgili çalışmaların merkezi olmuştur ve her dönem oradan sanat ile alakalı çalışmalar çıkmıştır. Ben de dünyanın pek çok ülkesinde İngiltere, Malezya, Güney Kore ve Fransa gibi ülkelerde Irak’ın hafızasından izleri anlatan çalışmalar yaptım. Bugün de bir başka sanat merkezi olan İstanbul’da bu sergiyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum” diye konuşuyor. Sergi, bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.