Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yurt dışında Hub Design New York tarafından temsil edilen Özge Gürkan’ın ‘Rebel’ isimli eseri dünyanın önde gelen sanat faaliyetlerinden biri olan Contemporary Venedik Uluslararası Sanat Fuarında 21 Şubat’a kadar sergilenecek.