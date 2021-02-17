MURAT ÖZTEKİN
Yurt dışında Hub Design New York tarafından temsil edilen Özge Gürkan’ın ‘Rebel’ isimli eseri dünyanın önde gelen sanat faaliyetlerinden biri olan Contemporary Venedik Uluslararası Sanat Fuarında 21 Şubat’a kadar sergilenecek.
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MURAT ÖZTEKİN
Yurt dışında Hub Design New York tarafından temsil edilen Özge Gürkan’ın ‘Rebel’ isimli eseri dünyanın önde gelen sanat faaliyetlerinden biri olan Contemporary Venedik Uluslararası Sanat Fuarında 21 Şubat’a kadar sergilenecek.
Etiketler : Özge Gürkan,