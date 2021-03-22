Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Erünsal'ın Halil Solak’la yaptığı uzun soluklu bir mülakattan meydana gelen “Prof. Dr. İsmail E. Erünsal ile Yirmi İki Mürrekep Damlası” adlı eser, kitapların sihirli dünyasında dolaşıyor. Prof. Erünsal’ın akademik çabalarıyla başlayan eser; imparatorluk coğrafyasında kütüphanelerin gelişimi, padişahların kitaplarla münasebeti, Osmanlılarda kadınların okuduğu kitaplar, sıbyan mektepleri, sosyal ve kültür tarihi kaynağı olarak kadı sicillerinin kullanımı ve dünden bugüne sahaflığın seyri gibi mevzular etrafında ilerliyor. Kitap, Timaş Yayınları etiketiyle raflarda yer alıyor.