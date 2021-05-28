Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye Film Komisyonu da, tarihî ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra coğrafi güzellikleriyle tabii film platosu görünümündeki bölgeye, film şirketlerinin dikkatini çekebilmek için çalışma yürütüyor. Türkiye Film Komisyonu Başkanı ve yapımcı Sait Yardımcı ile ekibi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki bölgede, Discovery Science Channel’da yayınlanacak belgesel film çekiyor. Salgın riskinin ortadan kalmasıyla yerli ve yabancı film şirketlerini Kapadokya’ya getirebilmek için çalışma yaptıklarını aktaran Yardımcı, pandemi sonrası birçok yerli ve yabancı şirket in Kapadokya’da film çekeceği kanaatinde olduğunu ifade etti.