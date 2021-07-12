Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yarışmasız yapılan festivalde birinci ve ikinci filmlere verilen “Johan van der Keuken Yeni Yetenek Ödülü”nü bu sene Serdar Kökçeoğlu’nun “Mimaroğlu” adlı belgeseli kazandı. Ayça Damgacı ve Tümay Göktepe’nin “Patrida” ile Pınar Öğrenci’nin “Gurbet Artık Bir Ev” adlı filmlerine ise Jüri Özel Ödülü verdi. 6-11 Temmuz’da mekânlarda gerçekleşen festivalin FIPRESCI Jürisi ise Eleştirmenler Ödülü’nü Paraguay filmi “Güneş Hariç Hiçbir Şey” filmine gitti.

Türk belgeselleri dünyaya açılacak ABD merkezli medya şirketi Discovery ve BluTV’nin 2021’in başında duyurduğu stratejik ortaklık yeni bir boyut kazandı. Discovery, online video hizmeti Discovery+ ile BluTV’de hizmet vermeye başladı.