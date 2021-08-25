Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği “Garip Bülbül, Neşet Ertaş” adlı filmin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak oturacak. Yakın zamanda çekimlerine başlanacak film, Prof. Erol Parlak’ın “Garip Bülbül, Neşet Ertaş” adlı iki ciltlik kitabından sinemaya adapte edilecek. Senaryosunu Fulya Özcan ve Mert Dikmen’in kaleme aldığı eserde Ertaş’ı iki ozan canlandıracak. Bektaş Dolu sanatçının gençliğini, Ramazan Bağgül ise yaş almaya başladıktan sonraki -Almanya’dan Türkiye’ye kadar olan- dönemini canlandırıyor. Orijinal müziklerini Yıldıray Gürgen’in hazırladığı “Garip Bülbül, Neşet Ertaş” filminin ilk fragmanı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

Sinemada bu hafta | 20 Ağustos Lisa Joy, iddialı bir işe kalkıştığı ilk yönetmenlik tecrübesi “Zihin Gezgini”nde sıra dışı bir dedektifin, bir kadının peşinden takıntıyla sürüklenişine odaklanıyor. İklim krizine dair vurguları da olan eser; Hugh Jackman ve Rebecca Ferguson’u başrollerde bir araya getiriyor.