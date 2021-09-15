Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN | ADANA

Sinema salonlarından sonra film festivalleri de pandemiden önceki “renkli” günlerine dönmeye başladı... Türkiye’nin köklü sinema organizasyonlarından Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali de, bu hafta sıcak bir havada ama geniş bir programla 28. defa yapılıyor... Geçen sene pandeminin gölgesinde gerçekleştirilen festival, bu defa Türkiye'nin yüzünü güneye çeviriyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında düzenlenen festival, gün boyu devam eden film gösterimleri, gondolda açık hava film programları ve “Çukurova’dan Beyazperdeye Film Afişleri Sergisi’’ gibi sinemaya has faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Tabiata karşı farkındalığı artırmak maksadıyla “Doğa” temasıyla start alan festivalde, geçtiğimiz gece yapılan “Açılış ve Orhan Kemal Emek Ödülleri’’nde Türk Sineması’na katkılarından dolayı Sevin Okyay ve Ertunç Şenkay’a ödül verildi.

MERAKLA BEKLENEN FİLMLER

“Uluslararası Yarışma”nın bu sene yer almadığı festivalde, “Altın Koza” ödülü için iddialı yerli filmler yarışıyor ve beş film dünya prömiyerini festivalde gerçekleştiriyor. Dolayısıyla “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması”nda merakla beklenen eserler var... Dün başlayan yarışma filmi gösterimlerinde ilk olarak Mehmet Ali Konar'ın aykırı bir öyküsü olan “Zin ve Ali'nin Hikâyesi” filmi seyirciyle buluştu. Dün beyazperdeye gelen yarışma filmlerinden Nisan Dağ'ın “Bir Nefes Daha”sı ise İstanbul’un kenar mahallelerinde yaşayan genç bir rap’çinin, hayallerini gerçekleştirmeye çalışırken bonzai bağımlılığına karşı verdiği savaşa seyirciyi şahit etti.

Seyirciyle buluşacak yarışma filmlerinden Barış Sarhan’ın “Cemil Şov”u ise küçüklüğünden beri oyuncu olma hayaliyle yaşayan Cemil adlı adamın, bir aktörle kurduğu bağı merkezine alıyor. Yönetmenliğini Erdal Rahmi Hanay’ın üstlendiği “Fuad” filmiyse, bir cinayet çerçevesinde gelişen psikolojik çözümlemeleri mevzu ediniyor. Erkan Tahhuşoğlu'nun “Koridor”u birlikte yaşayan zıt karakterli iki yaşlı kız kardeşin hikâyesini beyazperdeye taşıyor. Yönetmen Sinan Sertel’in “İçimdeki Kahraman” adlı deneysel filmi hasta annesi için kahramanlığa soyunan birini merkezine alıyor. Muhammet Çakıral'ın “Lacivert Gece” ise işsiz bir eski madencinin yaşadıklarına fokuslanıyor. Yönetmen Tufan Taştan’ın “Sen Ben Lenin” filmi, sahile vuran bir heykel etrafında hayatlarını yeniden kurmaya girişen beş kişinin hayatlarını hikâyeleştiriyor. Ahmet Necdet Çupur’un "Yaramaz Çocuklar"ı ve Hakkı Kurtuluş ile Melik Saraçoğlu’nun “Dermansız” adlı eseri, festivalde yarışacak uzun metrajlı filmler arasında yer alıyor... Neticesi merakla beklenen “Uluslararası Yarışma”nın jüri başkanlığını Tilbe Saran yapıyor. Festivalde "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" kategorileri de bulunuyor.

Adana’da 28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali başladı! Adana'da Atatürk Parkı’nda açılış töreni gerçekleşen 28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali 19 Eylül’e kadar sürecek.

Altın Koza'da üç isme onur ödülü Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 13 -19 Eylül tarihlerinde, 28. defa sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.