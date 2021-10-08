Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Dünyanın en prestijli mükâfatlarından biri olarak görülen Nobel Edebiyat Ödülü’nün bu seneki kazananı 73 yaşındaki Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah oldu. Ödülün, “kültürler ve kıtalar arasındaki uçurumda, sömürgeciliğin etkilerine ve mültecilerin kaderine kesin ve merhametli şekilde nüfuz etmesi” sebebiyle yazara verildiği açıklandı. 1948’de Doğu Afrika kıyısında doğan Gurnah, ilk tahsilini İngiliz okullarında tamamladı. Gençlik yıllarında ülkesini terk eden yazar, okuduğu İngiltere’de, İngiliz edebiyatı profesörü oldu. Postkolonyal edebiyat sahasında uzmanlaşan yazar, kaleme aldığı romanlarda kendi hayatından izlerle emperyalizmin neticelerine odaklandı. Abdulrazak Gurnah; “Cennet”, “Terkediş” ve “Deniz Kenarında” gibi eserlere imza attı.

2021 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı 2021 Nobel Kimya Ödülü'nü iki bilim insanı Benjamin List ve David W.C. MacMillan kazandı.

Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu Dün Nobel Tıp Ödülü'nün kazananı açıklanırken bugün ise Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları duyuruldu. Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi ödüle layık görüldü.