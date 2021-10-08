Türkiye Gazetesi

Nobel Ödül Komitesi tarafından yapılan açıklamada gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov'un ülkeleri Filinpinler ve Rusya'da yürüttükleri 'cesur ifade özgürlüğü mücadeleleri' nedeniyle ödüle layık görüldükleri açıklandı.

Nobel Ödülüne aday gösterilen Netanyahu ve Al Nahyan binlerce sivilin ölümünden sorumlu Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmasının imzalanması dolayısıyla 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Savaş suçlularını savunan Peter Handke'ye Nobel ödülü verilmesine tepki Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine tepkiler devam ediyor.

Yoksullukla mücadele Nobel ödülü getirdi Türkiye'de Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış, ALJ Finansman, ALJ Otomotiv, DJ Auto Otomotiv Yedek Parçaları, ALJ Sigorta, ALJ Motorlu Araçlar “Otoshops” şirketleri ile faaliyet gösteren Jameel Topluluğu'nu (Abdul Latif Jameel) Yoksullukla Mücadele Programı (J-PAL) kapsamında Nobel Ekonomi Ödülü’nü aldılar.