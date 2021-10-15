Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 4-12 Kasım tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sinemasında gerçekleşecek festivalde Ulusal Uzun Film Yarışması’nda 10 film yarışacak.

O filmler arasında Emre Kayiş yönetmenliğindeki “Anadolu Leoparı”, Fikret Reyhan imzalı “Çatlak”, Erdem Tepegöz’ün yönettiği “Gölgeler İçinde”, Selman Nacar’ın yönettiği “İki Şafak Arasında”, Erkan Tahhuşoğlu imzalı “Koridor”, Muhammet Çakıral’ın yönettiği “Lacivert Gece”, Ferit Karahan’ın yönettiği “Okul Tıraşı”, Aydın Orak’ın yönettiği “Sabırsızlık Zamanı”, Çağıl Bocut’un yönettiği “Sardunya” ve Tufan Taştan’ın “Sen Ben Lenin” yer alıyor.

Sinemada bu hafta | 15 Ekim “Gladyatör” ve “Cennetin Krallığı” gibi filmlerin yönetmeni Ridley Scott “Son Düello”da 7 asır öncesinin Fransa’sından bir taciz hikâyesi çıkarıp üç farklı gözden seyirciye sunuyor. Eserde feminist reflekslerle tarihe bugünün gözlüklerinden bakılıyor.

Kısa filmleri Oliver Laxe seçiyor 7. Âlemlere Rahmet Kısa Film Festivali’nin uluslararası jürisine İspanyol yönetmen Oliver Laxe başkanlık edecek.