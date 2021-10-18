Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Ressam Ahmet Öğreten’in eserlerinden oluşan sergi, İstanbul Tasarım Merkezinde sanatseverlerle buluştu. Öğreten, 25 Ekim’e kadar görülebilecek serginin açılışında yaklaşık 2 saat süren canlı sulu boya performansı gerçekleştirdi.

İstanbul Tasarım Merkezinde bir süredir sulu boya atölyesini yürüttüğünü kaydeden Öğreten “Burası çok güzel bir mekân, tarihî dokusuyla ziyaretçilerin ruhuna dokunuyor. Sergide, özellikle pandemi dönemine ait İstanbul manzaralarına yer verdim” diye konuştu.

Ressam Öğreten, 12. şahsi sergisini açmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek “Ben asker ressamlar kuşağındanım. İlk sergimi 1998 yılında açmıştım, yurt dışı ve yurt içinde pek çok karma sergiye katıldım ama kişisel sergiler her zaman için daha özeldir” dedi.

Öğreten, tamamı sulu boya çalışmalarından oluşan sergide 43 eserinin yer aldığını da söyledi.

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