Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada rekor kıran Netflix’in popüler dizisi ‘Squid Game’ dizisinin senarist ve yönetmeni Hwang Dong-hyuk Salı günü yaptığı açıklamada Netflix ile Squid Game dizisinin ikinci hatta üçüncü sezonu için görüştüklerini söyledi.



90’dan fazla ülkede yayınlanan ve 1 numara olan dizi Netflix’in en popüler listesine ulaştı.



Hwang Dong-hyuk, gelecek sezonda ağır borç yükü altındaki insanların 38.9 milyon dolarlık ödülü kazanmak için ölesiye rekabet ettiği yarışta birinci olan Gi Hun karakterinin hikayesinin yer alacağını söyledi.

90’dan fazla ülkede yayınlanan ve 1 numara olan dizi Netflix’in en popüler listesine ulaştı.





Kuzey Kore'de Squid Game dizisini ülkeye sokan kişiye idam cezası verildi İzlenme rekoru kıran ve dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizini Kuzey Kore’ye sokmakla suçlanan bir kişi idam cezasına çarptırıldı. Popüler diziyi USB bellek ile satın aldığı tespit edilen bir lise öğrencisi ise ömür boyu hapse mahkum edildi.

Squid Game yapımcısından Rust filmi yapımcılarına 'silah' göndermesi Netflix’te yayımlanan ve dünyada fırtınalar estiren Güney Kore dizisi Squid Game’in yapımcısı Hwang Dong-hyuk (50), film çekimlerinde güvenlik tedbirleri açısından Güney Kore ile ABD arasında büyük farklar olduğunu ifade ederek, Rust filmi üzerinden gönderme yaptı.