Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Basın toplantısında konuşan DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, devlet ve özel tiyatroların birlikte katıldığı 27 Mart Dünya Tiyatro Festivali’nde 80 bin seyirciye ulaşmayı hedeflediklerini, biletlerin 26 Mart’a kadar satışta olacağını söyledi. 26 ve 27 Mart’ta 81 şehirde 115 oyunun 199 defa temsil vereceğini belirten Kurt “Mümkün olduğunca Batı’daki tiyatroları Doğu’ya göndererek bir program hazırladık. Seyircilerimizin görmek istediği pek çok tiyatro oyunumuz sanatseverlerle buluşacak, çok heyecanlı olacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Kurt, festivalin önemini vurgulayarak şunları söyledi: Hep birlikte hem ulusal hem özel tiyatrolarla yapılan bir festival ilk defa Türkiye’de oluyor. Bu çok anlamlı bir şey.

Semih Kaplanoğlu: Tiyatroda ideolojik ‘perde’ var “Limon” oyunu ile tiyatroya adım atan Kaplanoğlu “Aydınların toplumla ilişkilerinde ideolojik perdeler var” diyor.

Manevi ‘güneş’ tiyatroda doğacak Büyük mutasavvıf Şemseddin Sivasi’nin hayatını ilk defa tiyatroya taşıyan yönetmen Hakan Güneri “Manevi bir aşkın peşinde koşan ve olgunlaşan bir zatın portresi bu...” diyor.