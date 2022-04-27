Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yeni Tiyatro dergisinin İki yüzden fazla oyunu değerlendirdiği 9. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerinde, İstanbul Devlet Tiyatrosu iki ödüle layık görüldü. Juri, “Komedi ve Müzikal” dalında “En İyi Yönetmen” olarak İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı “Seneye Bugün” oyununundaki rejisiyle Celal Kadri Kınoğlu’nu seçerken yine İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı Ozan Uçar’ın yönettiği “Yol” oyunundaki kostüm tasarımıyla Nalan Alaylı’yı da “En İyi Kostüm Tasarımı” mükâfatına layık gördü. Ödüller, haziran ayı içerisinde kazananlara takdim edilecek.

Tiyatroda şenlik var! Devlet Tiyatroları (DT) tarihinde ilk defa, Dünya Tiyatrolar Günü’nde bir sanat buluşması gerçekleştirilecek...

Semih Kaplanoğlu: Tiyatroda ideolojik ‘perde’ var “Limon” oyunu ile tiyatroya adım atan Kaplanoğlu “Aydınların toplumla ilişkilerinde ideolojik perdeler var” diyor.