Türkiye Gazetesi

Christie's müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırmada 1969 tarihli tablo, beklentilerin üzerinde fiyattan alıcı buldu.

Ünlü ressam Pablo Picasso, "Buste d'homme dans un cadre" isimli resmi ömrünün son yıllarında çizmişti. Açık artırmacı Georgina Hilton, Connery’nin James Bond filmlerinde rol alması sebebiyle müzayedeye Bond tarzı kıyafetle katıldı. Hilton, tabloyu “sansasyonel” ifadesiyle tanımladı.

PARA YARDIM FAALİYETLERİNDE KULLANILACAK

Ailesi, parayı Connery’nin eşi Micheline ile birlikte ömrünün 30 senesini geçirdiği İskoçya ve Bahamalar’da yardım faaliyetlerinde kullanacak. Şimdiye kadar müzayedelerde satılan en pahalı Picasso tablosu, 2015 yılında 179,4 milyon dolara satılan Les femmes d'Alger isimli eserdir.

Dünyanın en büyük siyah elması açık arttırmayla satışa sunuldu Dünyanın 555,55 karatlık en büyük siyah elması açık arttırmayla satışa sunuldu.

İngiltere'de Kanuni Sultan Süleyman Han portresi açık arttırmayla satılacak İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, aralarında 16. yüzyıla ait Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han'ın portresinin de yer aldığı İslam dünyası ve Hindistan ile ilgili bazı sanat eserlerini açık artırmaya çıkaracağını duyurdu.