Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN | ÇANAKKALE

Kültür Yolu Festivalleri bu sene beş şehre yayılarak doğudan batıya Türkiye’yi sarıyor... Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği festivallerin ilki ise Çanakkale’de başladı. Biz de Troya Kültür Yolu Festivali’ne yerinde şahitlik ettik. Tabii mevzu bahis üzerinde en çok antik şehir barındıran illerden Çanakkale olunca, tarihle bağ kuran sanat faaliyetleri öne çıktı. Vaktiyle büyük hadiselere ve savaşlara şahitlik eden mekânlar, bu defa onlardan ilham alan sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yaptı. Anadolu Hamidiye Tabyası, Kilitbahir Kalesi, Assos Antik Kenti ve Parion Antik Kenti o yerler arasındaydı...



Özgül Özkan Yavuz, sorularımızı cevapladı.

TARİHÎ ALANLARDA SERGİ

25 Eylül’e kadar devam edecek Troya Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı faaliyetlere ev sahipliği yaptı. Çanakkale’nin tarihini bugüne taşıyan sergiler üst üste açıldı. Çanakkale Savaşlar Araştırma Merkezi ve içerisindeki sergi, tarihî haritaların görüldüğü “Seyir Yardımcıları ve Deniz Haritaları” sergisi, Alparslan Baloğlu’nun 8. Çanakkale Bienali için hayata geçirdiği “Troya” başlıklı özgün yerleştirme, Troya Kazıları Sanat Ekibi’nin çalışmalarının çıktılarını gösteren “Kanatlı Sözler/Katmanlar” sergisi ve “Ben Blegen! Troya’yı Kazmaktan Geliyorum” sergisi, tarihle sanatı birleştiren o faaliyetlerdendi.

Beste Gürsu’nun küratörlüğünü yaptığı “Bir Hikâyem Var” sergisi ise farklı ülkelerden 10 sanatçıyı Hamidiye Tabyası’nda buluşturdu.



Anadolu Ateşi’nin “Troya” gösterisi ilk defa şehre geldi.

TROYA EVİNE DÖNDÜ

Ancak festivalde enteresan bir şey daha oldu. Anadolu Ateşi’nin Çanakkale tarihinden ilhamla meydana getirip dünyanın birçok ülkesinde sahnelediği “Troya” gösterisi, ilk defa şehre geldi. Bu durumu sorduğum Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan “Burada maalesef Anadolu Ateşi’ni temsil edeceğimiz bir sahne yoktu. Şimdi devasa sahne ile Çanakkale’de olmak heyecan verici... Ben zaten Çanakkale’nin fahri hemşehrisiyim. Bir sonraki yıl gösteriyi, Troya ören yerinde sahnelemek istiyoruz” dedi. Erdoğan, eseri Homeros’un yorumuna en yakın şekilde ve Troya kazılarında ortaya çıkan verilere bağlı kalarak hazırladıklarını da söyledi.



Festival kortejle başladı...

SOKAKLARA TAŞAN FESTİVAL

Şehirdeki festivalin mimarı olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’la buluştuk. Sorularıma cevap veren Yavuz, “Biz bu festivalleri, sokağa taşan festivaller olarak tasarlıyoruz” diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Kültür Yolu Festivalleri biraz da şehirlilik bilincini artırıyor. Tematik değil, sanatın her sahasını içine alıyor. İnsanlar hiç beklemedikleri yerde sanatla karşılaşsınlar istiyoruz”

Yavuz “Türkiye’nin farklı bölgelerinin farklı kültür kodları var. Bunlar festivaller ne kadar yansıyor?” soruma ise “Kültür Yolu Festivallerini tek bir şablon şeklinde yapmıyoruz. Her gittiğimiz yerde hazırlık yaptığımız en az üç aylık mutfak dönemimiz var. Orada sevilen, sevilmeyen konuları tespit etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla festival bulunduğu şehrin kültürel kodlarından besleniyor” ifadeleriyle cevap veriyor.



Deniz haritaları sergide...

Yavuz, Troya Kültür Yolu’nda ilçelere de yayıldıklarını ifade ederek “Ezine ve Biga’ya da tiyatro oyunları gidiyor. Şu an 41 noktada, 10 gün içerisinde 112 faaliyet gerçekleştiriyoruz. Binden fazla sanatçı yer alıyor. Tarihî alanlarda da sahneler kurduk” şeklinde konuşuyor.

“81 İLE YAYILACAK...”

Özgül Özkan Yavuz “Daha önce planlanan bazı faaliyetler de festivale dâhil oluyor. Kültür Yolları, yeni üretim noktasına ne durumda?” soruma da şöyle cevap veriyor: Evet, paydaşlarımızın yaptığı faaliyetler de programda yer alıyor. Biz onlara destek sağlıyoruz. Fakat sırf festivale işler üreten sanatçılarımız da var ve çoğunluk onların işlerinde. Bu da hem sanatçılarımızın desteklenmesine yol açıyor hem de daha az bildiğimiz sanatçıların görünür kılınmasına vesile oluyor.

Yavuz, “Kültür Yolu” için Türkiye’nin hemen her şehrinden talep geldiğini, hedeflerinin ise 81 ile yayılmak olduğunu sözlerine ilave ediyor.

Haliç’te şölen! Contemporary Istanbul'da 17. buluşma Türkiye’nin en prestijli sanat fuarlarından biri olan Contemporary İstanbul, önizleme ile 17. defa kapılarını açtı.