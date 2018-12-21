Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1931 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelen Cüneyt Kosal, ünlü bestekar Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin yaşadığı mahallede doğup büyüdü. Babası Mehmet Vedat Kosal hukukçu bir noterdi. Müziğe ilgisi ise annesi Sacide Kosal'ın kanun ve ud çalması ile başladı. Emin Ongan ile tanıştıktan sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin çalışmalarına katılmaya başlayan Kosal, kanun eğitimi sonrası Nevzat Atlığ'nın teşvikiyle 1952'den itibaren müziğini radyoda da icra etmeye başladı. Cüneyt Kosal, yurt içi ve yurt dışında pek çok icra sergiledi ve kayıt yaptı. Türkiye Diyanet Vakfının İslam Araştırmaları Merkezi'ne Türk musikisi nota arşivini bağışlayan Kosal'ın ismi Üsküdar'da bir sokağa verildi. TRT Müzik kanalında yayınlanan bir belgeselde de hayatı anlatılan Kosal'a 2016 yılında Beyoğlu Belediyesince verilen ‘Itri Türk Musikisi Ödülleri'nde ‘Hayat Boyu Başarı Ödülü' takdim edildi.