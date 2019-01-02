Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğun bakımda 77. gününü tamamlayana ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, babası için sevenlerinden dua istedi.

"TEK İNANDIĞIM TOPLU DUANIN GÜCÜ"

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı fotoğrafa, "Yoğun bakımda 77. gün bugün dualarınıza ihtiyacı var babamın. Açıklama yapmıyoruz çünkü durumu sürekli değişiklik gösteriyor tek inandığım toplu duanın gücü." notunu ekledi.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Instagram hesabının hikaye bölümünden babasıyla birlikte fotoğrafını paylaşan Sezin Erbil, "Yoğun bakımda 60. gün. Doktorlar ve hemşireler babama çok iyi bakıyorlar. Allah razı olsun." notunu eklemişti.