Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da Gündoğdu Bey karakterine hayat veren ve senaryo gereği diziye veda eden Kaan Taşaner, diziye tekrar dönmek için yapım ekibiyle görüşmeler yaptığını açıkladı.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Gündoğdu Bey karakteriyle ekrana gelen oyuncu Kaan Taşaner, senaryo gereği diziden ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde gazetecilerle sohbet eden Kaan Taşaner, "Bildiğiniz gibi 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden ayrılmıştım, tekrar dönüş yapabilirim. Şu an net bir şey yok, görüşmeler devam ediyor, bakalım bekleyip göreceğiz." dedi.