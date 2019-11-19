Saat 13:52’de dünyaya gözlerini açan Fikret Ali, 2.68 kg, 46.5 cm doğdu. Doğumda Ali Atay eşi Hazal Kaya’yı yalnız bırakmadı.
Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin oğulları dünyaya gelmişti... İşte Fikret Ali'nin ilk fotoğrafı
19.11.2019 - 17:28 | Son Güncelleme: 19.11.2019 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin oğulları 18 Kasım Pazartesi günü özel bir hastanede dünyaya geldi. Çift oğullarına “Fikret Ali” ismini verdi.
Kaynak: Hürriyet
Etiketler : hazal kaya,ali atay,fikret ali,
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