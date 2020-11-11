Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta sonu gerçekleşecek Formula 1 İstanbul yarışı için nefesler tutulurken, yarış öncesi takımlar da Türkiye’ye geldi.

F1 araçları yarış öncesi İstanbul'un farklı yerlerinde trafiğe kapalı alanlarda görüldü.

44 yaşındaki başarılı sunucu Burcu Esmersoy da Formula 1 İstanbul tanıtım filmi için kameraların önüne geçti.

Arnavutköy sahil hattında gerçekleşen çekimlerde geçen haftalarda zafer elde eden pilot Pierre Gasly ile kamera önüne geçen Esmersoy güzelliği ve havasıyla milyonluk yarış aracını ve pilotları gölgede bıraktı.

Esmersoy çekime ait kareleri ise sosyal medya hesabından “Yine böyle bir gün” yazarak takipçileriyle paylaştı.