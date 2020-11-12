Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz yazar J.K. Rowling tarafından yazılan fantastik roman serisinden uyarlanan film serisi Harry Potter filminde oynadığı Ron Weasley karakteri ile ünlenen oyuncu Rupert Grint ilk kez baba oldu. Harry Potter film serisi ile adını tüm dünyaya duyuran Grint, mutlu haberi 2.7 milyon kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından hayranlarına duyurdu. 32 yaşındaki oyuncu kızıyla olan pozunu “10 yıl geçti ama buradayım. Hepinizi Wednesday G. Grint ile tanıştırmak için buradayım. Güvenle kalın” notuyla sevenleriyle paylaştı.