Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kitap okurken bir karesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Cündübeyoğlu “Her gün farklı amaçlar için onlarca şey okusam da ben en çok beyin ve beyin sistemleri ilgili şeyler okumayı seviyorum. Bugün ise daha önce hiç okumadığım bir şeyi, akciğerimi okuyabileceğimi öğrendim. Akciğer kanseri Türkiye’de her yıl 30.000’den fazla kişinin hayatını tehdit eden bir hastalık. Bu kampanya, toplumumuzu akciğer kanseri risk faktörleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor” ifadelerine yer verdi.