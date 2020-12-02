Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senaryosunu Yıldız Beyazıt ve Sema Kaygusuz’un kaleme aldığı filmin yapım şirketi erteleme kararını basın açıklamasıyla duyurdu.

‘Acıların kadını’nı ailesinden de dinleyecek

Danışman kadrosunda sosyologların, müzikologların, yazarların, psikologların bulunduğu projenin çekimleri 2021 baharında başlayacak. Genç oyuncu Sarıkaya da proje için Bergen’i bir de aile fertlerinden dinleyecek. Filmde, eski kocası Halis Serbest tarafından cinayete kurban giden Bergen'in acı dolu hikâyesi değil hayat dolu karakteri ön planda tutulacak.