Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aleyna Çakır adlı 21 yaşındaki genç kız 3 Haziran günü evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulunmuştu. İntihar tezini ise Adli Tıp incelemesinde belgelenen genç kızın vücudundaki işkence izleri çürütmüştü. Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi ise genç kızı şiddet uygulayarak bayılttığı görüntüleri sosyal medya hesabından canlı olarak takipçilerine izleten Ümitcan Uygun’du.

Cinayet haberinin gündeme gelmesinin ardından sosyal medya uygulaması olan Tiktok’ta fenomen haline gelen Uygun’u binlerce genç kız da takip ediyor. Dün yine TikTok’ta yaptığı canlı yayın sırasında bazı kadınlardan gelen yorumlar ise yine pes dedirtti.

Uygun’a hakaret ve eleştirilerin yanı sıra birçok genç kızdan “Adamsın, çok iyi birine benziyorsun, sen kötü yorumları takma boşver. Aleyna kendi seçti o yolu kimse zorlamadı” gibi yorumlar da geldi.