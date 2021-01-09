Reklam için 'Kırmızı' şarkısını yeniden yorumlayan 47 yaşındaki şarkıcının Posta’da yer alan habere göre bu reklam anlaşmasından 3 milyon TL kazandığı konuşuluyor.
Hande Yener’den 3 milyon TL’lik reklam anlaşması
09.01.2021 - 11:41 | Son Güncelleme: 09.01.2021 - 11:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Carpe Diem isimli yeni albümüyle gündemde olan pop müzik şarkıcısı Hande Yener, bir mobilya firmasıyla 2021 yılı marka yüzü olmak için el sıkıştı.
Etiketler : Hande Yener,
758653 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/758653.aspx
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