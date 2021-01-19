Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüse yakalanan başarılı sunucu ve oyuncu Okan Karacan, durumu ağırlaşınca apar topar evine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ambulanstan paylaşım yaparak çocuklarına kavuşmak istediğini söyleyen oyuncu, bu sefer de hasta yatağından video yayınlayarak sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Hayatının en zor süreçlerinden birini geride bıraktığını belirten Karacan, yeniden doğal bir şekilde nefes olabilmenin mutluluğunu yaşadığını söylerken gözyaşlarını tutamadı.

"GÜZEL HABERLERLE KARŞINIZDA OLACAĞIM"

Karacan paylaşımında "Herkese merhaba. 10 günlük mücadelenin ardından sizlere yeniden 'merhaba' demek istedim. İyi ki varsınız, güzel haberlerle karşınızda olacağım inşallah sevgi ile" ifadelerini kullandı.