Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde şarkı söyleyeceğini duyurmuş, Karaca da sosyal medyadan “Bir sen eksiktin güzel kız” yorumunda bulunmuştu. Bunun üzerine Boluğur, Instagram’dan kendisi ve Karaca’nın fotoğrafını yanyana koyarak “Ben bütün kadınların kusursuz olduğunu düşünüyorum” demişti. Karaca’dan bu gönderiye cevap gecikmedi. Eski ve yeni halini takipçileriyle paylaşan Karaca “Bu iki kadın da benim. Ben beni seviyorum! Her şeklimle! Kapı kapı kilolarımı vermek için dolaştığım doğrudur! Yine aşırı bir kilolanmam olsa yine dolaşırdım. Ayıp değil ki kilolu olmak! Ama ben dünyada var olan büyük bir başarı ile geldiğim noktaya geldim. İlk ünlü olduğumda 20 sene önce 110kiloydum! Bu ne demek biliyor musun güzel kız! Şişmandım! Ama ses aynı ses! Kadın aynı kadın!” ifadesinde bulundu.

‘İYİLİK BULAŞICIDIR’

‘Kimsenin güzelliğini ya da zayıflığını kıskanacak halim yok’ diyen Karaca şöyle devam etti: “Lütfen artık benim fotoğraflarımı paylaşma! Özrün kabahatinden büyük! Kadının en büyük düşmanı hep kadındır! Ama ben sana söz veriyorum, o şarkıyı okuyacaksın ya! stüdyona gelip okutmayı ben yaptırayım. Sana iyiliğim dokunsun. İyilik bulaşıcıdır arkadaşlar…”