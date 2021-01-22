Kaya'nın yazıp başrolünü oynayacağı "Hayallerim, Aşkım ve Ailem" isimli dizide TV100’ün haberine göre anne rolünü usta oyuncu Günay Karacaoğlu canlandıracak. Karacaoğlu'nun yanı sıra dizinin kadrosunda Tuna Orhan, Ezgi Gör ve Lara Domaç da yer alıyor.
Hasan Can Kaya’nın dizisinde usta oyuncu sürprizi
22.01.2021 - 16:55 | Son Güncelleme: 22.01.2021 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konuşanlar ile adını duyuran Hasan Can Kaya'nın Exxen için çekeceği dizinin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.
Etiketler : Hasan Can Kaya,Günay Karacaoğlu,
761888 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/761888.aspx
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