Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaya'nın yazıp başrolünü oynayacağı "Hayallerim, Aşkım ve Ailem" isimli dizide TV100’ün haberine göre anne rolünü usta oyuncu Günay Karacaoğlu canlandıracak. Karacaoğlu'nun yanı sıra dizinin kadrosunda Tuna Orhan, Ezgi Gör ve Lara Domaç da yer alıyor.