Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya üzerinden hayranlarıyla sohbet eden başarılı oyuncu, MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle bir takım tetkikler yaptırdığını bildirdi. Yaptırdığı kontroller esnasında doktorların MS hastalığından şüphelendiğine dikkat çeken Abdullah, araştırma için iki kez omuriliğinden sıvı alındığını söyledi. Abdullah "İlkinde lokal anestezi yapıldı. Bir hafta sonra tekrar genel anesteziyle işlem yapılırken rol aldığım ‘Şampiyon’ filmi aklıma geldi. Orada kanserli bir kızı canlandırıyordum. ‘Ben bu sahneyi görmüştüm. Ben bunları yaşadım’ dedim.” ifadelerine yer verdi. 31 yaşındaki oyuncu test sonuçlarına göre MS hastası olmadığını belirterek sevenlerine derin bir nefes aldırdı.