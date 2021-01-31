Sosyal medya üzerinden hayranlarıyla sohbet eden başarılı oyuncu, MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle bir takım tetkikler yaptırdığını bildirdi. Yaptırdığı kontroller esnasında doktorların MS hastalığından şüphelendiğine dikkat çeken Abdullah, araştırma için iki kez omuriliğinden sıvı alındığını söyledi. Abdullah "İlkinde lokal anestezi yapıldı. Bir hafta sonra tekrar genel anesteziyle işlem yapılırken rol aldığım ‘Şampiyon’ filmi aklıma geldi. Orada kanserli bir kızı canlandırıyordum. ‘Ben bu sahneyi görmüştüm. Ben bunları yaşadım’ dedim.” ifadelerine yer verdi. 31 yaşındaki oyuncu test sonuçlarına göre MS hastası olmadığını belirterek sevenlerine derin bir nefes aldırdı.
Farah Zeynep Abdullah, MS şüphesi ile test yaptırdı
31.01.2021 - 12:05 | Son Güncelleme: 31.01.2021 - 12:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TRT1’in büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah sağlık durumuyla ilgili hayranlarına açıklamalarda bulundu.
Etiketler : Farah Zeynep Abdullah,MS,sağlık sorunu,
764082 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/764082.aspx
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